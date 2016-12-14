7 декабря в Москве состоялся показ коллекции Yassen for Vladimir Akhapkin совместно с брендом абстрактных украшений Logovsky porcelain. «Нить эволюции» - так называется коллекция одежды сезона весна-лето 2017 дизайнера Владимира Ахапкина, который также стал первой российской подиумной моделью с ограниченными физическими возможностями. Одежда Владимира Ахапкина - это первая российская линия стильной одежды, выполненная с учетом потребностей людей с особенностями.



Сам дизайнер так сформулировал свою сверхзадачу: «Мы с брендом Yassen поставили перед собой цель разработать удобную и стильную одежду. Универсальность моделей, использование натуральных тканей, а также доступная цена стали приоритетными направлениями при создании коллекции».



Коллаборация Владимира Ахапкина и бренда украшений Logovsky porcelain нашла отклик и поддержку у модели Натальи Водяновой.

«Мой друг и борец за права людей с ограниченными физическими возможностями Владимир Ахапкин осуществил свою мечту – создал коллекцию одежды «Нить эволюции». Сам выход этой коллекции – большой успех, – отозвалась топ-модель после участия в фотосессии в одежде Владимира и c украшениями Logovsky porcelain. – Эти прекрасные вещи подходят в том числе и людям с ограниченными физическими возможностями. Мечта Володи и цель коллекции – показать другим людям с особенностями, как можно полюбить себя и свое состояние, а также мотивировать людей без особенностей любить себя, верить в свою мечту».



Практическое осуществление замыслов дизайнера легло на плечи бренда YASSEN. «Все люди, работающие здесь, – истинные мастера своего дела. Молнии, крой и качество ткани – все было сшито идеально и практично, - говорит дизайнер. - Вообще само понимание того что все реализовалось именно так, как я хотел и видел в своих мечтах, приводит меня в дикий восторг! Тот момент, что скоро я смог дать ключ к внешнему и внутреннему притяжению, заставляет мои крылья раскрываться. Тот момент, когда ты можешь дать человеку чуть больше красоты и свободы. Я очень жду, что когда-нибудь людей с особенностями перестанут жалеть, научатся воспринимать их особенности как дар к еще большей свободе. Увидят, что свободным, красивым и успешным можно быть при любых обстоятельствах! Так же, как и я это понял на примере всей своей жизни!».



Режиссером-постановщиком дефиле и шоу-показа коллекции Владимира Ахапкина и украшений Logovsky.ru стала fashion-стилист с мировым именем Гала Борзова. Коллаборацию поддержал известный ведущий и шоумен Артур Цветков (Арчи), а так же общественно-политический деятель Ксения Безуглова.

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