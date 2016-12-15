20 декабря в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоится самое грандиозное событие уходящего года в мире моды и красоты – ежегодная премия «Fashion New Year Awards 2017».

Телеканал Fashion TV вновь вручит заветные хрустальные статуэтки самым знаковым персонам в fashion-индустрии и не только. Как всегда, в этот вечер в роскошном пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton соберутся известные представители столичного бомонда: звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены, политики, бизнесмены, знаменитые дизайнеры, главные редактора fashion изданий, все те, кто создает моду и те, кто знает в ней толк. В этом году победителей выберут в следующих номинациях: «Дизайнер года», «Лучший стилист», «Открытие года», «Креатив в профессии», «Легенда Российской Моды», «Fashion- эксперт года», «Модель года», «Fashion – accessories», «Бренд 2016 года», «Самая народная программа о моде», «Лучшая детская академия», и другие.

Премия «Fashion New Year Awards 2017» погрузит гостей в антураж новогоднего праздника: инсталляции от известных российских дизайнеров, розыгрыши новогодних подарков, выступление популярных артистов и многое другое, что сделает этот вечер незабываемым.

Генеральный Партнер церемонии: ESTEL – у красоты есть имя.

Ведущими церемонии станут: Александр Белов и Наталья Бычкова, Катя Гусева и Борис Корчевников.

Среди приглашенных гостей:, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Любовь Успенская, Александр Арутюнов, Александр Васильев, Александр Сирадекиан, Петр Аксенов, Эвелина Хромченко, Валерия, Иосиф Пригожин, Ирина Куликова, Алла Вербер, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Митя Фомин, Шамиль Тарпищев, Анастасия Мыскина, Светлана Хоркина, Елена Кулецкая и другие.