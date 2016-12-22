IX ежегодный бизнес-форум Fashion Retail 2016, крупнейшее профессиональное мероприятие в модной индустрии, прошел 8 и 9 декабря в Москве в отеле Palmira.

На форуме представили свои доклады 45 спикеров, в том числе Флориан Янсен (Lamoda), Михаил Уржумцев (Melon Fashion Group), Андрей Павлов (Zenden), Анна Пилюгина (LPP S.A. в России), Константин Надеждин (Familia), Ксения Рясова (Finn Flare), Сергей Саркисов (Новард), Евгений Устинов (Цветной), Дмитрий Бузылев (1001 платье), Владимир Янушкевич (Plan B) и многие другие.

Топ-менеджеры компаний Baon, LPP S.A. в России, Familia, Цветной, Trend Island, Canoe, Porta 9, Lamoda, Melon Fashion Group, SMCP, Little Gentrys и Ламбада-маркет приняли участие в форуме впервые.

По традиции мероприятие объединило на одной площадке лидеров fashion‒рынка: основателей и руководителей торговых сетей одежды, обуви и аксессуаров; первых лиц производственных компаний, дистрибьюторов, дизайнеров и профессионалов модной индустрии.

Производители, поставщики и представители сетей встретились, чтобы обсудить перспективы развития легального рынка модной одежды и обуви, сложности перехода от мультиканальности к омниканальности, опыт лидеров рынка в работе с собственной розницей, клиентоориентированность и подход к покупателю, инновационные технологии в модном ритейле, изменения в рынке потребления и новые принципы формирования предложения на рынке одежды и обуви.

На пленарной сессии участники попытались ответить на главный вопрос бизнес-форума - “как зарабатывать дальше”. 57% проголосовавших ответили, что будут развивать новые каналы продаж и технологии, 24% - инвестировать в привлечение покупателей, 19% - оптимизировать внутреннюю структуру и издержки.

Отвечая на вопрос “планируете ли вы вырастить свой бизнес в 2017 году”, 42% делегатов конгресса сказали, что надеются на рост в 20-30%, 36% участников отметили, что ожидают рост не более 10%, 19% опрошенных уверенно смотрят в будущее и прогнозируют рост на 50% и более, и лишь 3% сказали, что надеются хотя бы удержать уровень объемов продаж 2016 года.

По словам Михаила Уржумцева, генерального директора Melon Fashion Group, за последние 15 лет на российский рынок вошли все серьезные международные бренды и теперь ассортимент российских магазинов эквивалентен ассортименту европейских, и только покупатель определяет успешность того или иного бренда. Задача бизнеса и власти - создать для всех общие и прозрачные правила и контролировать их выполнение. Он добавил, что Melon Fashion Group активно инвестирует в регионы, поскольку региональные рынки показывают высокие показатели прибыли за счет одинаковой ценовой политики, но низкой расходной части. Он отметил, что пока существует кадровый и технологический дефицит в индустрии легкой промышленности, производители будут выбирать рынки с отлаженной инфраструктурой для производства своей продукции.

С развитием онлайн торговли не только глобальные, но и небольшие бренды стали доступными в любой точке России благодаря таким платформам, как Lamoda, отметил управляющий директор компании Флориан Янсен. Такие бренды не имеют возможности физически присутствовать на российском рынке и активно используют онлайн ресурсы, и такая тенденция сохранится в ближайшие 10 лет. Lamoda активно развивается в регионах и на данный момент работает уже в 160 городах, и, по словам Янсена, рост компании будет происходить именно за счет регионов, поскольку для покупателей важна возможность выбора, а онлайн магазины сейчас могут предложить больший ассортимент, чем обычные магазины.

По мнению Андрея Павлова, президента Zenden, российский рынок одежды и обуви перегрет и люди не испытывают недостатка в выборе товаров. Он отметил важность активного участия государства и диалога между бизнесом и властью для решения проблем отрасли.

«Форум Fashion Retail по праву является единственной в России бизнес-площадкой для первых лиц и профессионалов fashion-бизнеса. На мероприятие ежегодно приезжает более 200 крупных ритейлеров и производителей модной индустрии. Задачей форума этого года было не только собрать самых успешных топ-менеджеров, но и максимально честно и открыто поговорить с ними о проблемах и сложностях, с которыми они сталкиваются в процессе роста бизнеса. Несмотря на то, что целевая аудитория мероприятия – руководители и владельцы бизнеса, главной миссией которых является формирование стратегии развития компании, в повестке звучали вопросы нематериальной мотивации персонала, перехода к омниканальной модели продаж, правильного ассортиментного планирования, перестройки систем прогнозирования, создания и производства товара. Те руководители, которые приехали на форум, понимают, что сегодня лицо, принимающее решение должно быть интегрировано во все внутренние процессы компаний, даже если многие функции переданы на другие уровни управления. В следующем году форум состоится 7-8 декабря и нам будет чем удивить!», - продюсер форума Fashion Retail 2016 Анна Шмакова.

Одним из ключевых событий форума собравшиеся назвали сессию коммерческих переговоров. Представители компаний Wildberries, KUPIVIP.RU, Lamoda маркет, Butik.ru, Alibaba Group, Metro Cash&Carry, Jeans Symphony собрали десятки предложений от производителей.

Организатором форума выступила компания BBCG.