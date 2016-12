Fashion New Year Awards 2017 ↓

20 декабря в отеле The Ritz-Carlton прошла самая модная елка с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards».

Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым персонам fashion-индустрии, добившимся наиболее высоких результатов и признания не только в России, но и за рубежом. Не удивительно, что в этот вечер в роскошном пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton собрались известные представители столичного бомонда: дизайнеры, главные редактора fashion-изданий, спортсмены, политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, актеры, модели и все те, кто создают и популяризируют моду.



Лауреатами церемонии стали:



- Самое стильное шоу - концертное шоу «Я», Филипп Киркоров;

- Лучший европейский показ - Moschinho, компания «Bosco Di Ciliegi»;

- Открытие года - Татьяна Мельник, бренд «Time Deluxe»;

- Самая стильная певица - Ани Лорак;

- Лучший детский проект – Детская академия популярной музыки Игоря Крутого;

- Fashion-online редактор - Лаура Джугелия, главный редактор портала peopletalk.ru;

- За вклад в развитие fashion-индустрии в 2016 году - Айсель Трудел;

- Fashion-легенда - Алла Вербер;

- Лучший салон красоты - салон Arthair , Ирина Кайли, руководитель;

- Самый креативный женский психолог» - Павел Раков;

- Лучший хит в iTunes - Ольга Бузова;

- Дизайнер года - Александр Сирадекиан;

- Лучший меховой дизайнер - Мария Шошева, дом моды MARIA SHOSHEVA;

- Самый стильный певец – EMIN;

- Бренд года - Светлана Крылова, бренд Stella Di Mare;

- Модель года - Олеся Сибирякова;

- Лучший дизайнер свадебных и вечерних платьев - Сергей Пугачев;

- Специальная номинация Fashion TV и Peopletalk.ru - BlackStar inc;

- lt - girl - Арина Кузьмина;

- Fashion-фотограф - Дмитрий Исхаков;

- Лучшая коллекция головных уборов - Константин Гайдай;

- Лучшее event-агентство - агентство iDOevent, Кирилл Белков, основатель;

- Лучшее иллюзионное шоу - братья Сафроновы;



Гости церемонии «Fashion New Year Awards 2017» окунулись в предновогоднюю сказочную атмосферу бального зала, погрузились в инсталляции известных российских дизайнеров, что сделало этот вечер абсолютно незабываемым.



Ведущими вечера стали: Александр Белов и Наталья Бычкова, Катя Гусева и Борис Корчевников. Церемонию поддержали своими выступлениями EMIN, Ани Лорак, Therr Maitz, Дакота, Братья Сафроновы, Алиса Данелия, Детский хор академии Игоря Крутого, Triangle Sun.