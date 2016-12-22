Fashion New Year Awards 2017 ↓
20 декабря в отеле The Ritz-Carlton прошла самая модная елка с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards».
Телеканал Fashion TV традиционно вручил заветные кристаллы самым знаковым персонам fashion-индустрии, добившимся наиболее высоких результатов и признания не только в России, но и за рубежом. Не удивительно, что в этот вечер в роскошном пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton собрались известные представители столичного бомонда: дизайнеры, главные редактора fashion-изданий, спортсмены, политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, актеры, модели и все те, кто создают и популяризируют моду.
Лауреатами церемонии стали:
- Самое стильное шоу - концертное шоу «Я», Филипп Киркоров;
- Лучший европейский показ - Moschinho, компания «Bosco Di Ciliegi»;
- Открытие года - Татьяна Мельник, бренд «Time Deluxe»;
- Самая стильная певица - Ани Лорак;
- Лучший детский проект – Детская академия популярной музыки Игоря Крутого;
- Fashion-online редактор - Лаура Джугелия, главный редактор портала peopletalk.ru;
- За вклад в развитие fashion-индустрии в 2016 году - Айсель Трудел;
- Fashion-легенда - Алла Вербер;
- Лучший салон красоты - салон Arthair , Ирина Кайли, руководитель;
- Самый креативный женский психолог» - Павел Раков;
- Лучший хит в iTunes - Ольга Бузова;
- Дизайнер года - Александр Сирадекиан;
- Лучший меховой дизайнер - Мария Шошева, дом моды MARIA SHOSHEVA;
- Самый стильный певец – EMIN;
- Бренд года - Светлана Крылова, бренд Stella Di Mare;
- Модель года - Олеся Сибирякова;
- Лучший дизайнер свадебных и вечерних платьев - Сергей Пугачев;
- Специальная номинация Fashion TV и Peopletalk.ru - BlackStar inc;
- lt - girl - Арина Кузьмина;
- Fashion-фотограф - Дмитрий Исхаков;
- Лучшая коллекция головных уборов - Константин Гайдай;
- Лучшее event-агентство - агентство iDOevent, Кирилл Белков, основатель;
- Лучшее иллюзионное шоу - братья Сафроновы;
Гости церемонии «Fashion New Year Awards 2017» окунулись в предновогоднюю сказочную атмосферу бального зала, погрузились в инсталляции известных российских дизайнеров, что сделало этот вечер абсолютно незабываемым.
Ведущими вечера стали: Александр Белов и Наталья Бычкова, Катя Гусева и Борис Корчевников. Церемонию поддержали своими выступлениями EMIN, Ани Лорак, Therr Maitz, Дакота, Братья Сафроновы, Алиса Данелия, Детский хор академии Игоря Крутого, Triangle Sun.
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