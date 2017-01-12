С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемая Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) и ЗАО Экспоцентр при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной Палаты РФ и Общественной Палаты РФ. Основой уникального конгрессно-выставочного мероприятия стали одновременно проходящие международные отраслевые выставки и деловая программа:

«Инлегмаш» (Оборудование для легпрома);

«CJF-Детская мода» (Детская и юношеская мода, товары для детей);

«Techtextil Russiа» (Материалы на волокнистой основе, сырье, продукция);

«ИНТЕРТКАНЬ» (Ткани и текстильные материалы);

4-й Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум 2017».

Таким образом, на всех экспозиционных площадках «Экспоцентра» ожидается более 1500 экспонентов и свыше 20 тыс. посетителей-специалистов. Будет задействовано 25 тыс. кв. м экспозиционной площади в 8-и павильонах ЦВК «Экспоцентр».

Главной темой форума в 2017 году станет межотраслевая кооперация, включающая работу с торговыми сетями, отраслями нефтехимической, мебельной, целлюлозно-бумажной, автомобильной промышленности. В рамках Деловой программы «Недели легпрома-2017» будут организованы как пленарные заседания и отраслевые совещания с участием руководства профильных министерств и ведомств, так и мастер-классы, семинары и круглые столы для всех категорий участников отрасли, а также торгово-закупочные сессии и промо-акции. Среди основных тем Недели: вопросы государственной поддержки текстильной и легкой промышленности, субсидирования от Минпромторга, Фонда развития промышленности, Корпорации МСП, темы госзаказов, лизинговых программ, создания отраслевого банка, дальнейшего развития импортозамещения, путей создания в рознице условий добросовестной конкуренции для участников рынка товаров отечественной легкой промышленности, итогов внедрения RFID-меток как наиболее эффективной меры по предотвращению и выявлению контрафактной продукции, стандартов школьной формы и безопасности детской одежды, инноваций в техническом текстиле, специфики электронной коммерции, менеджмента и дизайна в индустрии моды и многие другие. В первый день открытия Форума состоится торжественная церемония вручения Национальной премии для предприятий текстильной и легкой промышленности в области индустрии моды «Золотое веретено – 2016». В рамках Недели пройдет 2-й Научно-практический симпозиум по техническому текстилю и нетканым материалам.

Российская Неделя текстильной и легкой промышленности уже стала ведущей выставочной и деловой площадкой для демонстрации достижений текстильной и лёгкой промышленности России и стран ЕАЭС, их инновационного и технологического потенциала, а также центром выработки мер по обеспечению устойчивого развития отрасли, убеждены организаторы мероприятия: Союзлегпром и ЦВК "Экспоцентр".

Приглашаем принять участие в мероприятиях Недели легпрома. Следить за формированием деловой программой Недели и бесплатно зарегистрироваться можно на сайте: http://www.legpromforum.ru/