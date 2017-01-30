С 29 по 31 марта в Гонконге состоится ведущая выставка Азии Fashion Access, на которой будут представлены известные производители модных товаров.

Мероприятие посвящено презентации последних разработок в области моды и направлено на развитие деловых связей между различными представителями fashion-индустрии: поставщиками мировых брендов из более чем 25 стран и регионов, байерами, а также теми, кто в поиске профессиональных надежных производителей изделий для вашего бренда и по вашему дизайну.

Выставка включает около 400 стендов и групповых экспозиций. Большинство производителей из Китая, Гонконга, Индии, Японии, Кореи, Индонезии, Пакистана, Бангладеша, Таиланда и Филиппин. Также участники смогут бесплатно посетить обучающие мастер-классы по изготовлению различных изделий и аксессуаров, посмотреть показы новых коллекций и узнать о последних модных тенденциях.

С момента запуска выставки в 1984 году, она заработала прочную репутацию торговой площадки для специалистов, занимающихся производством и продажей сумок, обуви, аксессуаров, изделий из кожи, и другими товарами. В Марте 2017, Fashion Access запускает раздел «Аксессуаров для спорта» (Sport Fashion), продолжая популярный тренд активного и здорового образа жизни.

Став участников Fashion Access, вы найдете проверенного, надежного производителя OEM или ODM типа, который сможет предложить: маленькие количества при изготовлении; удобное время производства партии; привлекательные условия сотрудничества для клиентов, работающих в среднем и премиальном сегментах. Откроете множество начинающих и авторитетных модных марок из Азии удобных для продаж в универмагах, онлайн площадках, бутиках и тематических магазинах.

На стендах участников Fashion Access уже покупают:

ABAHOUSE, AGNES B, BURBERRY, COACH, CORTEFEIL COMMERCIAL S A, EASTMAX FASHION LTD, E-LAND, ESSENTIEL ANTWERP, HUGO BOSS, INITIAL FASHION, I.T APPARELS, MARKS & SPENCER, NANO UNIVERSE, PEDDER GROUP, PJSC MELON FASHION GROUP, SHANGHAI TANG, TAKASHIMAYA, VF GROUP, ZALORA

ЗАРЕГЕСТРИРУЙСЯ ДО 19 ФЕВРАЛЯ 2017 ЗДЕСЬ

fashionaccess.aplf.com/register