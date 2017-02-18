В ближайшие дни в очередной раз стартует выставка моды CPM – Collection Première Moscow. Многочисленные интересные бренды представят новые коллекции сезона осень-зима 2017/18 гг. Предстоящее выставочное мероприятие пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории ЦВК „Экспоцентр“. Поскольку зима в этом сезоне выдалась по-настоящему морозной и снежной, отрасль моментально отреагировала на динамику погодных условий: вырос спрос на утепленную группу товаров, благодаря чему склады освободились для приема новых коллекций.

В 28-м сезоне CPM примут участие более 1000 брендов из 24 стран мира. В каждом павильоне просматривается положительная тенденция по заполнению выставочных площадей, что свидетельствует о готовности компаний инвестировать в российский рынок.

„На основании множества факторов, таких как, например, состояние курса рубля и интерес со стороны новых фирм, а также потому, что на выставку возвращаются наши многолетние экспоненты, становится очевидным, что российский рынок постепенно восстанавливается. Теперь дело за посетителями: если они будут размещать хорошие заказы, значит ситуация развивается в правильном направлении“,- заявил Кристиан Каш, директор проекта CPM Moscow.

Среди экспонентов выставки снова присутствуют такие бренды, как Apanage, Steilmann, Isabel de Pedro и Cecilia de Rafael. Впервые в CPM примут участие: CHRIST и RÖCKEL (Германия), EL INTERNATIONALE (Франция), DARIO BELTRÁN (Испания), CHRISPER, MAXIN и FUEGUINA (Греция), CARIDEI, GIANGI-NAPOLI, LABORATORI ITALIANI и RUBINO LEATHER FACTORY (Италия), SWANK, NOVAYA и YAROSLAVNA (Россия), а также ICHI и B.YOUNG (Дания). Организуемый в третий раз раздел изделий ручной работы „Handmade in Russia“ вырос более чем в два раза и вновь расположился в выставочном павильоне 8.2.

Ярким событием нового сезона станет церемония открытия CPM, в которой примет участие известный российский политик и публицист, радио- и телеведущая, а также совладелец бренда дизайнерской одежды – Ирина Хакамада. Расписание выставки традиционно включит в себя двухдневный форум RFRF с насыщенной программой семинаров, а также большое число модных показов. В предстоящем сезоне CPM ощутимо возросло количество поданных заявок для участия в дефиле. Показы дизайнерских брендов, таких как Elisa Cavaletti, Xenia Design и Caterina Leman – лишь малая доля ярких событий, запланированных в зале показов 8.3.

На выставке CPM также пройдет премьерный показ изделий компании „Binergy“, которая занимается производством как повседневной, так и рабочей одежды, снабженной осветительными системами и технологией обогрева. Коллекцию этого бренда можно будет увидеть 20 февраля на показе в рамках церемонии открытия. На протяжении первых трех дней выставки на подиум выйдут модели, над образами которых уже несколько сезонов подряд работают лучшие профессиональные команды стилистов LEBEL и ведущей московской школы визажистов ICONFACE. Все показы CPM увидят свет благодаря международному вещанию глобального телевизионного партнера мероприятия – Fashion One.

Деловая программа выставки наполнена интересными семинарами и докладами на темы, касающиеся экономики и мира моды. Особенным событием станет блок, подготовленный компанией WGSN, официальным партнером проекта CPM и мировым лидером по прогнозированию в области моды. Доклад будет посвящен новейшим тенденциям в индустрии. Эксперт в области прогнозирования, Ким Манино, в течение двух дней будет знакомить гостей выставки с самыми яркими трендами сезона осень-зима 2017/18 гг. NRW.Invest также проведет семинар, посвященный одной из столиц моды – городу Дюссельдорфу. Официальными партнерами предстоящего форума RFRF (Russian Fashion Retail Forum) являются Fashion Consulting Group и PROfashion.

Новый сезон выставки приятно удивит гостей и участников CPM целым рядом новинок. Организаторы разработали удобное мобильное приложение, благодаря которому можно будет легко найти интересующий стенд, назначить встречу и не забыть о посещении запланированного показа. Территория выставки будет оформлена в последних тенденциях интерьерных ароматов от компании «Третье чувство», а звездным гостям мероприятия презентуют свои новинки Daisy Magazine и Natura Siberica.



Выставка CPM – Collection Première Moscow пройдет в период с 20 по 23 февраля 2017 года на территории выставочного комплекса „Экспоцентр“ в Москве. Российские и международные производители покажут здесь свои коллекции сезона осень-зима 2017/18гг.