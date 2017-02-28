28-й сезон CPM–Collection Première Moscow успешно завершил свою работу. На выставку CPM в ЦВК «Экспоцентр» прибыло более 22 600 посетителей из России и Восточной Европы. Павильоны были заполнены специалистами, на стендах активно писали заказы и устанавливали новые деловые контакты. На всей площадке чувствовался позитивный настрой, что свидетельствует о том, что российский рынок модной одежды наращивает обороты. В период с 20 по 23 февраля 2017 года более 1 000 брендов из 25 стран мира воспользовались возможностью и представили свои коллекции сезона Осень-Зима 2017/18 на выставке CPM.

«Я веду проект CPM с самой первой выставки, но столько положительных откликов еще никогда не было. На нас буквально обрушилась масса посетителей. На площадке было большое количество байеров, с утра до вечера шла плодотворная работа“, – прокомментировал итоги выставки Кристиан Каш (Christian Kasch), директор проекта CPM. «Я счастлив снова видеть столько довольных лиц. Наш проект по-прежнему остается выставкой №1 в Восточной Европе, на которой пишут заказы. И для достижения этой цели мы все работали не покладая рук», - заключил он.

Церемонию открытия 28-го сезона CPM провела известный российский политик и публицист, теле- и радиоведущая, а также совладелица дизайнерского бренда «ХакаМа», Ирина Хакамада. После торжественного открытия выставки прошел сводный fashion показ с обзором всех разделов CPM. Программа CPM Catwalk, состоящая более чем из 20 показов, привлекла многочисленных посетителей, на всех дефиле в зале почти не было свободных мест. Яркие образы моделей коллективных и сольных показов создали команды стилистов школы визажистов Iconface и амбассадоров японского бренда Lebel, чьи работы были высоко отмечены fashion директором CPM – Александром Радермахером (Alexander Radermacher). На выставке состоялась также обширная программа семинаров, пользовавшаяся огромной популярностью среди посетителей. В рамках двухдневного форума RFRF (Russian Fashion Retail Forum) байеры получили исчерпывающую информацию о новейших модных тенденциях и связанных с fashion бизнесом темах. Традиционными партнерами делового блока CPM выступили WGSN, Fashion Consulting Group и PROfashion Consulting.

На выставке был представлен широкий ассортимент модной одежды: женская, мужская и детская мода, нижнее белье, изделия из кожи и меха, вечерние наряды, одежда для досуга, и, разумеется, аксессуары. Особое внимание привлек к себе молодой раздел CPM Handmade, в котором представлены изделия ручной работы. Этот творческий блок был организован в третий раз, что позволяет рассчитывать на дальнейшее расширение выставочных площадей сегмента в сентябре. В разделах CPM Premium, Mode Lingerie & Swim Moscow, а также CPM Accessories активно размещались заказы, особенной популярностью пользовались премиум-бренды из раздела CPM Kids. Формированию не только рабочей, но и теплой дружественной атмосферы способствовало расположение в павильонах нескольких Lounge-зон для переговоров и отдыха.

Прошедший сезон выставки приятно удивил посетителей и экспонентов CPM рядом новинок. Организаторы разработали удобное мобильное приложение, благодаря которому можно было легко найти нужный стенд, запланировать встречу и не забыть о посещении интересующего показа или семинара.

Территория выставки была оформлена в последних тенденциях интерьерных ароматов от компании «Третье чувство», а звездным гостям мероприятия были презентованы новинки от Daisy Magazine и Natura Siberica.

Тренды будущего сезона оставили неравнодушными и российских знаменитостей – в числе первых посетителей CPM были Константин Цзю, Олеся Судзиловская, Анастасия Макеева, Наталья Медведева, Ясмина Муратович, Екатерина Одинцова, Анастасия Денисова, Ирина Лачина, Анна Невская, а также Руслан и Елена Нигматуллины.

Следующая выставка CPM–Collection Première Moscow пройдет в период с 30 августа по 2 сентября 2017 года на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Российские и международные производители модной одежды продемонстрируют свои коллекции сезона Весна-Лето 2018.