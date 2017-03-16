На лекции 18 марта мы поговорим о том, как одежда заменила собой плакат и дневник. Мы наблюдаем это последние несколько сезонов: мало какая коллекция обходится без надписей. Для многих вещей слоганы стали единственным элементом дизайна, только по их содержанию и шрифтам можно судить об актуальности вещи, принимать решение о покупке. Неожиданно мода оказалась важным способом высказать свою позицию, а активизм – необходимым современному человеку аксессуаром.



Надписи на одежде придумали и стали использовать гораздо раньше нынешнего десятилетия. О рыцарских девизах мы упоминать не станем, и без них найдется, что вспомнить: вышитые стихи, манифесты дадаистов, агитационные ткани, панковские заявления, логоманию, бутлеговское использование логотипов, типографику и платья-газеты. Это не говоря уже о политических заявлениях в рекламе одежды. Интересных примеров и историй множество, но даже важнее их кажется вопрос то том, что действует сильнее: модная графическая подача или актуальность содержания.



Эта лекция для вас, если вы хоть раз любовались сочетанием буквы и платья в журнальных разворотах Бродовича или Барона, радовались гармонии надписи YSL, удивлялись, насколько феминистский лозунг на подиумной футболке выглядит глупее идей феминизма, или носили джемпер AC/DC только ради надписи. А вот о шрифтах всерьез за два с половиной часа мы поговорить не сумеем.



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