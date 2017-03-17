12 марта, в рамках первого дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Вадим Мерлис представил свою новую коллекцию осень/зима 2017-2018 под названием «Arcturus».

Её основная идея – динамичный урбанизм в сочетании с богемной нотой. В линейке моделей представлены базовые повседневные вещи для жителей мегаполисов в современном стиле street-style. Особенностью коллекции является многообразие фактур, интересных деталей и съемных аксессуаров. В новых моделях дизайнера учитываются тренды сезона, но при этом каждая вещь выполнена в уникальной манере.

Поздравить дизайнера с успешным показом и первыми оценить новую коллекцию пришли Елизавета Арзамасова, Мария Берсенева, Анастасия Макеева, Сати Казанова, Лоя, Ольга Прокофьева, Ирина Медведева, Анастасия Денисова, Наталья Лесниковская, Елена Ханга, Лариса Вербицкая, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин и другие.