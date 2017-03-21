31 мая и 1 июня 2017 года в Москве состоится 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru. Проект, организованный по инициативе Русской ассоциации фешен-индустрии (РАФИ), стал профессиональной площадкой для прямого и эффективного сотрудничества представителей брендов и производственных предприятий.

Работающий формат и результативность проекта РАФИ подтвердили проведенные в 2016 году бизнес-платформы BEE-TOGETHER.ru, которые собрали в общей сложности представителей более 250 российских fashion-компаний и около 100 фабрик из России, Беларуси, Туниса, Индии, Бангладеш, Германии, Италии, Китая, Пакистана, Болгарии, Турции, Армении, Узбекистана, Молдовы, Монголии, Великобритании, Бельгии и Дании по разным направлениям готовой продукции - одежды, обуви и аксессуаров.

Деловые встречи между представителями производственных компаний и брендов проходили в закрытом режиме, благодаря чему каждый участник получил возможность найти надежного делового партнера и заключить выгодный контракт. В итоге подавляющее большинство экспонентов остались довольны итогами встреч на Международной платформе BEE-TOGETHER.ru, многие заключили договоры и планируют принять участие в дальнейших мероприятиях проекта.

Ирина Левичева, главный технолог "Евромода" (Россия): «Мы участвуем во второй раз и очень довольны. На первой платформе мы плодотворно поработали, у нас уже подписаны договоры по женскому вязаному ассортименту. Участвуем снова, чтобы принять заказы на женскую и детскую одежду из вязаного трикотажа. У нас редкое вязальное производство со своим программированием и программистами в штате. Обычно вяжут по чужим программам, а мы готовы превратить в готовый тираж просто эскиз с идеей».

Карстен вон Хассел, генеральный директор SvH (Германия): «Мы приехали сюда впервые. И я вижу, что это хорошо организованная платформа, логичная, понятная, посетителям удобно ориентироваться, нам можно спокойно работать, все спланировано. Наш настрой - расти вместе с клиентами, поэтому мы готовы постепенно, шаг за шагом, расширять свою работу здесь».

Проблема эффективного производства всегда была одним из самых насущных для российских компаний в сфере модной индустрии. Инициатива РАФИ появилась своевременно - в России есть хорошо оснащенные фабрики, но не все участники индустрии знают об уровне их оборудования, ценовом предложении и качестве получаемого продукта. В то же время бренды теперь активно рассматривают новые производственные площадки, которые позволят снизить себестоимость продукции и сократить сроки поставки. Платформа BEE-TOGETHER.ru стала той профессиональной площадкой, которая размещает полноценное предложение от российских фабрик и производителей из Европы и Азии.

Марина Погодина, генеральный директор Bella: «У BEE-TOGETHER.ru складывается интересный, понятный, собственный формат. Когда к нам на CPM приходят посетители с вопросом: "А не разместите ли вы у себя наш заказ?", - то приходится этот вопрос просто не слышать. Потому что там другая задача - показать свою готовую коллекцию и собрать на нее заказы. А здесь этот вопрос не только хорошо слышишь, но и готов обсуждать условия сотрудничества. У нас верхняя женская одежда премиального качества, во время участие в платформе мы поняли, что клиенты сейчас находятся в поиске более дешевого ассортимента. И пазл сложился».

В ситуации экономического кризиса среди локальных потребителей увеличивается спрос на товары, произведенные в нашей стране, что открывает перспективы роста для игроков российского рынка, которые делают ставку на национальное происхождение товара «Сделано в России». Потребитель заинтересован в уникальном и качественном предложении от российского производителя.

31 мая и 1 июня 2017 года на 3-й Международной бизнес-платформе по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru предприятия из двух десятков стран мира представят самые актуальные и выгодные предложения по производству на аутсорсинге владельцам российских и западных брендов и дизайнерам одежды, обуви и аксессуаров. За 2 дня в рамках бизнес-платформы планируется провести более 500 деловых встреч.

В этом году организаторы платформы BEE-TOGETHER.ru, идя навстречу пожеланиям участников предыдущих мероприятий, представят также предложение от небольших производственных компаний – откроется павильон для мелкосерийных швейных фабрик, производящих от 10-200 единиц продукции, где дизайнеры смогут найти выгодное решение для бизнеса.

Карим Баттих, коммерческий директор DigitalFABRIC (Тунис): «Мы сейчас переживаем стадию очарования Россией. Русский рынок для нас что-то неизведанное. Мы пока просто смотрим, что из нашего большого ассортимента может прижиться у вас. Российские предприниматели приходят с конкретными запросами - заказчик четко знает, что хочет. Нас порадовало, что посмотреть на наши ткани пришло много российских дизайнеров. Они хорошо разбираются в производстве и думают о том, чтобы на русском рынке был не только импортный, но и хороший отечественный продукт. Конечно, дизайнерам нужны не очень большие по размеру заказы, но для нас вполне рабочей схемой будет консолидированный заказ от нескольких дизайнеров. Тем более, сейчас открылся прямой морской путь из Туниса в Россию, это ускоряет и удешевляет доставку».

Для того, чтобы записаться на бизнес-встречи с фабриками, а также стать партнерами мероприятия, достаточно лишь зайти на официальный сайт мероприятия www.bee-together.ru