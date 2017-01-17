С 9-11 февраля 2017 года в Москве пройдёт крупнейшее свадебное событие в Гостином дворе.

Мечтаете о волшебном торжестве? По статистике невеста тратит 480 часов, чтобы подобрать один только свадебный наряд! Больше не надо ехать в 85 салонов, слушать многочасовые консультации, спорить с подругой и мамой…

Можно сделать все за 3 дня и в одном месте! Самая масштабная свадебная выставка в России WEDby.ME пройдет 9-11 февраля в Москве в Гостином дворе. Ежегодно ее посещают 89 % женихов и невест столицы.

WEDby.ME - это уникальная площадка, которая позволит молодоженам собрать свадьбу “под ключ”. Посетив выставку, Вы сможете спланировать все до мелочей. Организаторы собрали более 130 000 идей и 100 000 товаров на одной площадке, здесь же пройдут круглые столы, мастер-классы, воркшопы от лидеров свадебной индустрии при участии звездных невест 2016 года.

WEDby.ME представит подборку самых эксклюзивных трендов 2017 года:

4000 мировых свадебных бренда

1000 вариантов декора

30 свадебных образов от самых востребованных российских стилистов

80 свадебных площадок и банкетных залов

Роза Сябитова, всероссийская сваха, телеведущая:

«Молодожены должны помнить, что свадьба – это праздник не только для двоих, но и для гостей и родителей, поэтому пропустить такую выставку – как минимум странно. Я с удовольствием приняла приглашение и много интересного для себя почерпнула».

Анна и Давид, посетители выставке:

«Были на выставке с женихом, хотели посмотреть на декораторов. Попали прямо в какой-то свадебный мир: везде девушки в свадебных платьях, цветы, сладости, гулянья! Заказали декор, торт и ресторан. Платье хотим шить в ателье, с котором тоже общались на выставке. Мы рады, нам очень понравилось».

10 000 000 рублей для Вашей свадьбы от WEDby.ME!

Молодожены смогут принять участие в конкурсе “Выиграй свадьбу на 10 000 000 рублей”. Избранники звездного жюри получат свадьбу своей мечты от самых знаменитых брендов. В этом году организаторы обещают еще больше призов и подарков!

Информация о проеке:

Wedbyme (в прошлом Russian Wedding Fair) – это самая популярная свадебная выставка страны с 2013 года, на которой представлены все сегменты свадебной индустрии, что позволяет женихам и невестам собрать свадьбу «под ключ» на одной площадке за три дня.

На протяжении 3 дней выставка пестрит яркими выступлениями известных артистов, интересными шоу-программами, полезными мастер-классами от лидеров рынка, а также показами свадебной моды, где демонстрируются все тренды и тенденции предстоящего сезон. 12 000 женихов и невест, 120 брендов свадебных платьев, 50 площадок для проведения праздника.

Узнать более подробную информацию можно на сайте: wedby.me

Для получения дополнительной информации: Анастасия Мельник +7 (910) 697-60-74 6976074@gmail.com