РАФИ организовала поездку 70 российских байеров на 24-ю текстильную выставку Milano Unica. Благодаря этой инициативе итальянские и отечественные компании нашли новые и действенные способы наладить прочные бизнес-связи, которые идут на пользу легкой промышленности обеих стран.

Milano Unica – ведущее трейд-шоу европейских производителей ткани, фурнитуры и комплектующих. Дважды в год миланская экспозиция собирает свыше 400 участников и несколько тысяч байеров. Отдельная зона Milano Unica традиционно представляет международным профессионалам моды новые тренды текстиля. Во время работы выставки устраиваются многочисленные демонстрационные шоу, презентации и деловые встречи.

24-ю Международную специализированную выставку Milano Unica, которая состоялась 1-3 февраля 2017 в мировой модной столице, посетили около 70 байеров, представляющих три десятка российских компаний. Организаторами поездки стали Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ) и Milano Unica. 24-й выпуск выставки привлек 427 экспонентов и зафиксировал приток байеров, представляющих ключевые рынки итальянского текстиля. Наиболее сильно увеличилось число представителей российского рынка (+34%) – во многом благодаря участникам российской делегации, в состав которой ведущие производители в различных сегментах: Pompa, Naumi, «Буду Мамой», «Леди Шарм», Lesel, TROYcollezione, Browswil, Trimonti, ЭНСО, Socrat, Lemmax и др. Большинство из них уже работает с итальянскими поставщиками тканей, но очень заинтересованы в новых партнерах, предлагающих интересную продукцию на выгодных условиях.

«Мы установили хорошие контакты и нашли новых, надеюсь, партнеров, – отметила гендиректор компании «Леди Шарм» Валентина Миронова. – Считаю, это очень полезная инициатива, которая позволяет ознакомиться с самым широким спектром предложения высококачественного текстиля». Участники делегации провели свыше 300 деловых встреч, ознакомились с коллекциями текстиля и фурнитуры сезона весна-лето 2018 и заключили ряд предварительных договоренностей о дальнейшем сотрудничестве с итальянскими поставщиками. Представители российских компаний также отметили высокий уровень организации поездки, деловых встреч и гостеприимство принимающей стороны. «Мы благодарим РАФИ за отличную организацию и Milano Unica за приглашение и высокий сервис, – сказал гендиректор ТМ Pompa Николай Хохряков. – Проживание в отеле, яркие мероприятия, замечательные рестораны непосредственно в павильоне – все было на высоте, все способствовало продуктивной работе».

Президент выставки Milano Unica Эрколе Ботто Поала на встрече с делегацией российских байеров особо подчеркнул значимость подобных инициатив: «Мы увидели большую заинтересованность обеих сторон: итальянские поставщики ткани и российские производители одежды остро нуждаются друг в друге и готовы оказывать взаимную поддержку в этот сложный для России и Италии период. Остается надеяться, что в дальнейшем эта инициатива будет развиваться и способствовать укреплению бизнес-отношений между компаниями наших стран».

Директор РАФИ Виктория Криворучко пояснила, что ассоциация планирует развивать программу поездок российских делегаций на ведущие отраслевые выставки: «Мы идем по пути сближения игроков рынка, и результаты поездки на 24-ю Milano Unica убеждают, что РАФИ движется в верном направлении. Переговоры итальянских и российских компаний завершились рядом предварительных соглашений о сотрудничестве, а участники российской делегации стали воспринимать друг друга как коллег, не только работающих на общем рынке, но и готовых прийти на помощь».

РАФИ намерена и в дальнейшем развивать инициативы, нацеленные на установление прочных и доверительных связей между игроками рынка. Сейчас ассоциация ведет переговоры со многими выставками, в том числе Morocco Style Machinery, Tex-Styles India, Tex-Trends India Fair, а также с европейскими трейд-шоу Première Vision Istanbul, Première Vision Paris, Munich Fabric Start, Modtissimo. В самых ближайших планах РАФИ - плодотворная работа с членами ассоциации в рамках выставки СРМ (20-23 февраля) и организация поездки российской делегации на Intertextile Shanghai (15 – 17 марта).

Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ) – некоммерческая организация, созданная компаниями локального модного рынка в 2015 году. Ассоциация призвана объединить российских производителей, представителей оптовой, сетевой и специализированной розничной торговли.