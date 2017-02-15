St. Friday Socks – это молодой бренд из Санкт-Петербурга, который доказал, что цветные носки - это объект дизайна.

Основанный в 2015 году бывшим медиа-менеджером Сергеем Тонковым, бренд быстро завоевал свою аудиторию. На сегодняшний день St.Friday Socks продается более чем в 70 магазинах в 8 городах России, а также в Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и США. Процесс создания каждой пары носков St. Friday абсолютно творческий. В ассортименте текущей коллекции около 150 товарных единиц, десятки цветовых комбинаций и порядка сотни принтов, подходящих как мужчинам, так и женщинам. Дизайн разрабатывает команда художников, которые ищут вдохновение в современной городской культуре. С 2016 года St. Friday Socks привлекает известных fashion-дизайнеров, а также музыкантов и представителей арт-сферы для создания лимитированных коллекций. Стоимость одной пары варьируется от 220 до 750 рублей в зависимости от линии

Бренд располагает собственной фабрикой, где используются новейшие технологии с применением натуральных и синтетических волокон. В составе St. Friday Socks 80% натурального хлопка высшего класса, импортируемого из Эстонии, Турции, Италии и Узбекистана. Многие цвета изготавливаются исключительно под заказ фабрики. Гребенная пряжа обеспечивает гладкую структуру, рельефность и насыщенные цвета. Анатомическая резинка создает комфорт при носке, а усиленные пятка и носок увеличивают изностойкость.

Сегодня бренд St.Friday представляет три основных линии:

St.Friday Casual - демократичная линейка с базовыми рисунками. В серию Casual попадают однотонные носки и носки с классическими принтами - горох, точки, полоски, английские крестики и другие, а также несложные в производстве простые принты с животными.

St.Friday Socks - основное направление - это смелые и необычные рисунки, вдохновленные искусством и современными тенденциями. Каждая пара - это уникальная история на актуальную тему.

St.Friday Limited Edition - коллаборации и капсульные коллекции, создаваемые в сотрудничестве с известными брендами, художниками, музыкантами и дизайнерами. В 2016 году планируется выход коллекций совместно с Alexander Arutyunov, Daniil Antsiferov, Konstantin Gayday, Viva Vox, Walk of Shame, MATH, Electra bike и другими марками.

За дополнительной информацией обращаться к pr@myfriday.ru. www.myfriday.ru