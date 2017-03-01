КОРОЛЕВСТВО СВАДЕБ. Все для свадьбы за один день! ↓

Волна романтики, объятий, громких признаний и поцелуев захлестнет посетителей свадебной выставки-продажи «Королевство Свадеб» 5 марта и 2 апреля . Вопросы как красиво и со вкусом отметить самый романтический день создания новой семьи здесь решаются легко и непринужденно! И неудивительно, ведь на выставке собраны более 150 лучших представителей свадебной индустрии, среди них: студии по организации свадеб, фотографы и видеографы, флористы и декораторы, ведущие и музыканты, модельеры и стилисты, рестораторы и свадебные распорядители, которые помогут разобраться в актуальных трендах и предложат варианты проведения этого торжественного дня.

Как сделать свадьбу идеальной? На этот вопрос ответят наши приглашенные эксперты – популярные исполнители российского шоу-бизнеса, актеры, дизайнеры и телеведущие на неформальном воскресном бранче. В теплой и дружеской атмосфере состоится конструктивный разговор о свадебных трендах, и, конечно же, обмен мнениями.

Не секрет, что свадьба мечты собирается по частичкам: правильное платье, костюм, туфли, выбор места проведения, декор, приглашения, букет невесты и так далее. Уникальность «Королевства Свадеб» в том, что одном месте и за один день молодожены смогут самостоятельно собрать свою свадьбу-мечты как конструктор, прогулявшись по стендам участников выставки. Подобрать подходящее платье на дефиле коллекций модных дизайнеров текущего весенне-летнего сезона, бесплатно сделать пробный свадебный макияж и прическу, поучаствовать в мастер-классах по выбору декора и даже совершить романтическое путешествие по отелю Korlston, который может стать местом проведения не только самой свадьбы , но и первой брачной ночи.

В течение всего дня с 12 до 19 часов среди посетителей свадебной выставки «Королевство свадеб» будут проходить розыгрыши стильных свадебных подарков. А кульминацией праздника любви станет вручение главного приза - романтического свадебного путешествия на двоих!

Вход свободный

По вопросам организации интервью для СМИ и дополнительным вопросам: Елена Мясникова +7 926 916 47 69 (elenatv-pr@mail.ru)

По вопросам участия в выставке: Агентство по организации мероприятий премиум класса «Kingdom» +7 916 901 88 01

СВАДЕБНАЯ ВЫСТАВКА «КОРОЛЕВСТВО СВАДЕБ»

5 марта (с 12 до 19 часов)

2 апреля ( с 12 до 19 часов)

Отель «KORSTON CLUB HOTEL»

(Москва, ул. Косыгина, 15)

http://korolevstvosvadeb.ru/msk

https://vk.com/moscow_kw

https://www.facebook.com/moscowkw/