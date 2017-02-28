Российская Национальная премия в области индустрии моды «Золотое веретено-2016» подвела итоги. Впервые в истории Премии сразу в трех ключевых номинациях победила одна компания – «Портновская мануфактура «SHISHKIN».

20 февраля 2017 года в Москве, на Российской Неделе текстильной и легкой промышленности, были вручены награды Российской Национальной премии в области индустрии моды. «Золотое веретено» является самой престижной в России ежегодной Премией в индустрии моды, и в этом году она проводится уже в 14-й раз. В этом году сразу три «Золотых веретена» - символа текстильной и легкой промышленности - получила уральская ГК «Портновская мануфактура «SHISHKIN».

Дмитрий Шишкин, 28-летний уральский дизайнер мужской одежды, кандидат искусствоведения и член Союза дизайнеров России, основатель Портновской мануфактуры SHISHKIN, первого в России «BESPOKE ATELIER», и открывающейся на днях инновационной швейной фабрики «UNIFORM ATELIER», получил награды в ключевых номинациях Премии: «Творческая коллекция» и «Корпоративная одежда». Третью золотую статуэтку в номинации «Рабочие профессии в индустрии моды» как «Лучший конструктор», получил Сергей Николаевич Буланов, ведущий специалист Портновской Мануфактуры SHISHKIN.

Профессиональное жюри, куда входят академики Национальной академии индустрии моды, лауреаты Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» прошлых лет, а также члены Комитета индустрии моды Российского Союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности, под председательством В.М.Зайцева, высоко оценили успехи уральской компании, как в номинации «Творческая коллекция», так и в такой непростой номинации, как «Корпоративная одежда», благодаря успешно реализованным проектам для компаний РМК Боксинг Промоушен, УВЗ, Газпром, РЖД, и многих других.

Вручая награду Дмитрию Шишкину, историк моды Наталия Козлова отметила, что победа была абсолютно честной и заслуженной, и пожелала дальнейших успехов в развитии новых проектов. Дмитрий, в свою очередь, пообещал не останавливаться на достигнутом, и поблагодарил Национальную Академию Индустрию моды за высокую оценку работы всей команды Портновской мануфактуры SHISHKIN.

После окончания церемонии награждения Дмитрия Шишкина тепло поздравили самые именитые специалисты российской индустрии моды. Ирина Владимировна Крутикова, «Королева русского меха», известный дизайнер с мировым именем, отметила, что создание коллекций мужской классической одежды требует особого мастерства, и отличного производственного оснащения.

Победа уральской компании сразу в трех основных номинациях главной российской fashion-премии стала закономерным результатом настойчивой и напряженной работы на протяжении нескольких лет. В 2015 году Дмитрий Шишкин создал первое в России «BESPOKE ATELIER» - ремесленный синдикат, основанный на высококвалифицированном ручном труде портных, по пошиву элитной мужской классической одежды.

В марте 2017 года группа компаний SHISHKIN открывает второе крупное производство в Екатеринбурге - инновационную швейную фабрику «UNIFORM ATELIER», по производству мужской спортивной одежды. Согласно трехлетнему плану развития компании, до 2018 года на Урале открывается три крупных швейных предприятия под брендом SHISHKIN, каждое из которых имеет свою специфику производства, выпускает различного типа продукцию и занимает обособленные сегменты рынка.