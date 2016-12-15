Max Mara едет в Шанхай. Точнее - Max Mara уже в Шанхае. На днях там состоится показ межсезонной коллекции Pre-Fall 2017, к разработке которой компания привлекла китайского художника Лю Вэй, известного невероятными инсталляциями из подручных материалов - старых книг, дверных косяков, оконных рам и пластика.

Мероприятие под названием «Monopolis» (Монополис) состоится в выставочном центре города на главной торговой магистрали Шанхая Нанкин-роуд (Nanjing Road). Гостям представят скульптуры и инсталляции китайского художника, которые отождествляют воображаемый футуристический городской ландшафт.

Вдобавок к сценографии шоу Лю Вэй создал небольшую капсулу, которую здесь также презентуют публике. В нее войдут 11 предметов одежды. Художник признался, что при ее создании вдохновлялся архитектурными чертежами, городскими картами, а также эстетикой Max Mara. Известно, что коллекция будет в культовой сдержанной палитре итальянского бренда - черном, белом и песочном со вспышками яркого цвета.

Вся одежда из капсульной линейки выйдет ограниченным тиражом и сразу после показа поступит в продажу в 45 магазинах марки по всему миру вместе с коллекцией Pre-Fall.