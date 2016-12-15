Модный дом Versace традиционно ассоциируется с гиперсексуальностью и броской роскошью. Однако в прошлом году Донателла Версаче решила преобразить свой бренд и взяла курс на спортивный шик.

Новая межсезонная коллекция итальянского Дома является своеобразным экспериментом, в ходе которого дизайнер попыталась смешать спортивный, casual и гламурные стили. Здесь элегантные брюки классического кроя дополняются разрезами снизу и комбинируются с курткой в тон, отороченной розовым мехом. Свободная толстовка сочетается с прямой юбкой из полупрозрачной ткани, украшенной замысловатым орнаментом. В исполнении Донателлы спортивные куртки, бомберы, комбинезоны, обтягивающие топы, пиджаки и простые юбки А-силуэта получаются по-современному лаконичными, без излишеств.

Версаче экспериментирует не только со стилями, но и с текстурами: блестящие глянцевые модели дополняются матовыми вставками. Никуда не делась и знаковая для бренда склонность к украшательству: в коллекции много вышивки в виде оригинальных витиеватых узоров. Остались и приметы старого Versace: мини-платья, обтягивающие силуэты и глубокие разрезы на юбках средней длины.

Особое внимание в этом межсезонье дизайнер также уделила красивым и эффектным аксессуарам. Вещи из кожи и меха (грубые сапоги на шнуровке, классический тренч бордового цвета, камуфляжная шуба-кейп) станут, пожалуй, самыми желанными в коллекции.