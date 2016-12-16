Праздники все ближе и ближе, и модные бренды охотно напоминают о необходимости подготовиться к встрече Нового года. Свою версию праздничного (но в то же время удобного и универсального) гардероба представил Levi’s. В новой капсуле марка советует обратить внимание на старую добрую классику и вариации на тему знаковых вещей, которые проверены десятилетиями и идеально комбинируются между собой. А таких в арсенале бренда, который существует с 1873 года, более чем достаточно.

Черная косуха, джинсы, юбка или шорты из плотного денима в сочетании с простой белой футболкой и узорчатой банданой (в синем или красном цветах) создадут канонический образ подружки рок-звезды и «бунтаря без причины». Любительницы богемного стиля могут добавить к джинсовому total look широкополую федору из фетра и замшевые ботильоны на стойком деревянном каблуке. Ну и для всех без исключений - вариации классической модели куртки Trucker, которая появилась еще в 1962 году. В зимней коллекции есть утепленная джинсовая Sherpa Trucker либо шерстяная с меховой подкладкой Boyfriend Sherpa Trucker - в красную или синюю клетку.

Мужская классика от Levi Strauss & Co тоже представлена в полном объеме. Шерстяные свитера крупной вязки, ковбойские рубашки всех расцветок (в том числе теплые фланелевые) и, конечно, оригинальные модели джинсов 501 и 511, которые носили панки, граффити-художники, рок-звезды и рок-н-ролльщики всех мастей. К зимнему сезону к легендарным 501 добавилась приставка Stretch, а 511 есть в более плотном дениме, сохраняющем тепло. Из практичных и стильных аксессуаров: вместительный водонепроницаемый рюкзак из парусины, кожаные ремни и высокие ботинки на шнуровке.

В общем, и к праздникам, и к будням Levi’s готовы.