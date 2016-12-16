В семье Yves Saint Laurent Beauty пополнение – к Каре Делевинь и Зои Кравиц на посту амбассадора бренда присоединилась 24-летняя калифорнийская модель и фотограф Стаз Линдес. В США девушка также известна как солистка герлз-бэнда The Paranoyds. К слову, в этой отрасли она пошла по стопам своего отца - бас-гитариста рок-группы Dire Straits Хэла Линдеса.

Стаз стала идеальным воплощением образа современной и разносторонней девушки YSL. Яркая, смелая, многогранная, она совмещает в себе совершенно непохожие друг на друга качества, позволяющие виртуозно объединять каноны классики и бунтарский дух. Ей свойственны эксперименты и провокация, которые искусно подчеркивают природную женственность, сексуальность и мягкость. «Линдес - идеальное воплощение философии бренда, блистательная артистка и символ своего поколения, она всегда верна себе. Ее образ - стремление к самовыражению, подкрепленное полной свободой от любых страхов, как самый точный рецепт на пути создания яркой индивидуальности», - отметил Стефан Бези, международный генеральный директор марки.

Стаз отличается любовью к коже, винтажной одежде в стиле милитари и яркому, смелому макияжу. «В старших классах я пыталась копировать стиль французских актрис 60-х годов, тех самых, которых одевал в свои творения маэстро Ив Сен-Лоран. Поэтому я всегда ощущала невидимую связь с этим брендом. Yves Saint Laurent для меня - это мир молодости, стиля, авангарда и роскоши, и поэтому я счастлива стать послом марки», рассказала Линдес.

Совсем скоро модель появится в рекламной кампании весенней коллекции.