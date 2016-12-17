В июле этого года Fendi отмечал 90-летие. Праздновать дату решили масштабно - кутюрным показом у легендарного фонтана Треви в Риме. Юбилейная коллекция получилась легкой и сказочной - создавая ее, дизайнеры вдохновлялись работами художника Кея Нильсена, который в начале XX века иллюстрировал сказки.

Несмотря на то, что итальянский Дом, в первую очередь, ассоциируется с серьезным мехом, с каждым сезоном Карл Лагерфельд и Сильвия Вентурини Фенди придают образам все больше и больше романтики. В межсезонье они продолжают настаивать на легкости и воздушности, добавив к ним больше функциональности.

В коллекции Fendi Pre-Fall 2017 команда бренда отошла от тяжелых и сложных силуэтов и тканей. Вместо них в линейку вошли платья из органзы и кружева, шелковые блузы и юбки с оборками, расклешенные пальто. Дизайнеры добавили в коллекцию немного иллюзии и причудливые элементы: например, на пальто из шерсти был нанесен принт, напоминающий мех рыси. Несмотря на оптический эффект, воротники и карманы этого изделия были изготовлены из натурального меха шиншиллы. Благодаря использованию легких тканей и стремлению к объемам, все образы отличаются мягкой и деликатной динамикой.

Fendi - роскошь в чистом виде, но впервые за несколько лет Карл Лагерфельд и Сильвия Вентурини Фенди сбалансировали эксцентричность и реальность, эмоциональность и рациональность. И добавили приличную дозу задора и веселья: на босоножки нашили разноцветные меховые помпоны, на сумки - объемные цветочные аппликации и яркую бахрому. В итоге получилась игривая, практичная и интересная коллекция.