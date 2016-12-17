Кайя Гербер, которой недавно исполнилось 15 лет, семимильными шагами покоряет модную индустрию. Дочь легендарной Синди Кроуфорд, как две капли воды похожая на свою мать, дебютировала как модель в 5-летнем возрасте, приняв участие в съемках купальников Melissa Odabash, а в 10 лет уже стала лицом детской коллекции Versace. Также Кайя снималась в рекламных кампаниях Alexander Wang, Miu Miu и Сhrome Нearts. Год назад девушка подписала контракт с модельным агентством IMG Models и начала получать «взрослые» контракты. Пока самым серьезным стало предложение Marc Jacobs Beauty: юная модель представит весенне-летнюю коллекцию макияжа 2017 года.

«Мне действительно повезло: Marc Jacobs Beauty всегда представляют удивительные женщины - от Эдди Кэмпбелл до Джессики Лэнг. Мы рады включить в этот список Кайю Гербер. Фотосессия с ней была фантастической. Ее красота, обаяние, характер, профессиональная этика - оказалось яблоко от яблони действительно недалеко падает», - рассказал Марк Джейкобс.

По словам Кайи, для нее большая честь стать лицом рекламной кампании Marc Jacobs наряду с такими дивами, как Шер, Наоми Кэмпбелл и Вайнона Райдер. «Я без ума от косметики, которую создает Марк Джейкобс, - его коллекции макияжа одновременно игривые и женственные», - поделилась начинающая модель.

Специально для съемки фотограф Дэвид Симс и визажист Диана Кендал создали для Кайи несколько ярких образов из 1980-х: в то время ее звездная мама только начинала свою карьеру на модельном поприще. В кадре Гербер появилась с пышной прической и внушительными стрелками.

Коллекция макияжа Marc Jacobs Beauty сезона весна-лето 2017 поступит в продажу в январе следующего года. В нее войдут яркие водостойкие карандаши для глаз с матовым эффектом, цветная тушь для ресниц и блески для губ.