Для нового проекта Max Mara Monopolis! итальянская марка объединилась с китайским художником Лю Вэем, создавшим для показа межсезонной коллекции Pre-Fall 2017 целый утопический город.

Живя в Пекине, Вэй часто обращается к теме непрерывного и иногда пугающего технологического прогресса и урбанизации. На территории Шанхайского выставочного центра на Нанкин-роуд художник вырастил гибрид всех современных мегаполисов – фантастический город вне времени, уникальную и утопичную среду для ценителей моды и современного искусства. Скульптуры, расположенные на подиуме, представляли собой ориентиры на пути женщины Max Mara.

В этих затейливых декорациях прошел показ капсульной коллекции, в создании которой также принял участие Лю Вэй. Max Mara + LIU WEI, к слову, стала первой в истории бренда линейкой в формате See now - buy now. Сразу после шоу вещи поступили в продажу во флагманские магазины Max Mara и на сайте maxmara.com.

Всего в нее вошло 11 предметов одежды, формирующих идеальный гардероб жительницы мегаполиса, - все максимально просто и лаконично. Фирменная палитра итальянского Дома вступила в коммуникацию с новыми технологиями. Пальто с запахом и мягкая мешковатая куртка-бомбер сконструированы из обработанной лазером альпаки, которой расшита основа из шерсти и кашемира. Набивные рисунки с оптической иллюзией и жаккардовые переплетения напоминают урбанистический пейзаж, а графические мотивы созданы на основе топографических карт (реальных и выдуманных).

Что касается основной линии: креативный директор Max Mara Иэн Гриффит взял за основу образы героинь фильмов нуар - Джоан Кроуфорд и Лорен Бэколл. Отсюда силуэты в стиле 1940-х с акцентом на талии, прямые юбки, брюки мужского кроя и, конечно, классические тренчи и пальто в новых цветовых вариациях. В дизайне обуви тоже угадывались веяния ретро, переосмысленные на новый лад: лодочки из кожи рептилий и высокие, как будто военные сапоги на шнуровке.