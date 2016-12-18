Givenchy все возрасты покорны. Риккардо Тиши объявил о запуске линии детской одежды для французского Дома, над которой он будет работать в сотрудничестве с французской фирмой CWF. В коллекцию войдет одежда для младенцев и детей от одного месяца до трех лет, а также, вещи для мальчиков и девочек более старшего возраста – от четырех до двенадцати лет.

Возможно, на решение запустить полноценную коллекцию повлияла 3-летняя дочка Ким Кардашьян и Канье Уэста – Норт Уэст, для которой Рикардо Тиши шьет вещи с самого ее рождения, и 4-летняя наследница хип-хоп империи Бейонсе и Джей Зи - Блу Айви, которая тоже в числе постоянных клиенток дизайнера.

Дебютная коллекция детской одежды Givenchy Paris будет ориентирована на осеннее-зимний сезон 2017 года и, скорее всего, поступит в продажу в июле 2017 года. Байеры уже начали делать на нее предзаказы. Затем модный Дом планирует выпускать по 2 коллекции в год, ассортимент каждой из которых будет довольно внушителен: 60 моделей для девочек, 40 моделей для мальчиков и 30 для новорожденных. Кроме того, сюда войдут специальные детские игрушки и аксессуары. Но и это еще не все - помимо основной линейки Тиши планирует выпустить кутюрную капсульную коллекцию для маленьких модниц - аналог основной кутюрной линии, но в миниатюре.

Цены соответствующие: футболки будут стоить порядка €100, рубашки - от €117 до €160, платья - от €150, куртки - от €200, а пальто - от €300.