Алессандро Микеле продолжает «колдовать» над вверенным ему в прошлом году итальянским Домом Gucci, смешивая стилистику 70-х на манер современного гедонизма с эстетикой богемной интеллигенцией.

Его коллекция весна-лето 2017 запомнилась всем много чем: и «венецианскими» туфлями на платформе, и выходом на показе манекенщика с татуированным лицом, и многочисленными надписями о любви. Теперь же пришло время не менее фантастичной рекламной кампании, традиционно исполненной давним соратником Микеле - Гленом Лачфордом.

Снимали кампейн в Риме. Фоном для разноцветных свитеров, платьев с воланами и расшитых пиджаков стали интерьеры местных кафе, отелей и знаменитый фонтан Треви. Все кадры наполнены солнцем, яркими красками, вечеринками и животными инстинктами, обретшими облик реальных львов, тигров и жирафов, которые спокойно гуляют по улицам, смотрят телевизор с богемно-томным взором и угощаютя гроздьями сочного винограда на загородном чаепитии.

По словам Глена Лачфорда, при создании кампании Gucci он вдохновлялся абстракциями экспрессиониста Сая Твомбли, коллажиста Марио Счифано и каноническими работами Федерико Феллини.