Stuart Weitzman всегда славился своими откровенными кампаниями. В разное время перед камерой марки частично раздевались Наталья Водянова, Кейт Мосс и Жизель Бундхен. Теперь очередь дошла и до Джиджи Хадид, которая уже третий сезон подряд становится лицом обувного бренда.

И пока бодишеймеры обвиняют девушку то в излишней полноте, то, наоборот, в чрезмерной потере веса и прогибании под модельные стандарты, 21-летняя Джиджи решила пойти дальше всех и сняться полностью обнаженной. В рекламной кампании новой весенней коллекции обуви Хадид позирует легендарному фотографу Марио Тестино в одних лишь нюдовых сатиновых ботильонах Clinger.

Кроме того, команда Stuart Weitzman представила бекстейдж-снимки, судя по которым съемки происходили в дружественной и ненавязчивой атмосфере. «Я так счастлива быть в рядах моделей Stuart Weitzman и стать лицом весенне-летней коллекции, а также сняться у единственного и неповторимого Марио Тестино. Это было весело», - рассказала Джиджи.

Кроме коммерческого сотрудничества с маркой, девушка не забывает и о благотворительности. В октябре этого года она разработала капсульную коллекцию обуви, все средства от продаж которой были направлены в фонд Pencils of Promise, занимающийся строительством школ в Гане, Лаосе и Гватемале.