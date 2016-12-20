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Новый круиз американского дизайнера отличается сдержанностью цветовой палитры и элегантностью образов, большинство из которых были представлены на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке сезона весна-лето 2017. Таким образом, Вэнг значительно ускоряет модный цикл от показа до ретейла.

В своей новой коллекции Александр как всегда показал отличные повседневные варианты, представленные клетчатыми пиджаками, брюками и трикотажными джемперами. Традиционно здесь присутствует деним: сильно потертые джинсы и куртки белого и светло-голубого оттенка, выцветшее пальто свободного кроя. Особое место отведено леопардовому принту: он появляется на трикотажном костюме и на пальто разной длины.

Для более торжественных случаев дизайнер приготовил черные струящиеся шелковые платья с минимумом декора, а также модель с открытыми плечами и сетчатой юбкой. Часть образов дополняется стильными головными уборами, разработанными Вэнгом совместно с британской маркой Kangol.

Цветовая палитра минималистична: серый, бежевый и, конечно же, черный. Последний дает довольно широкий выбор применения: узкие платья с вырезами, шелковые комбинации с кружевом, широкие брюки мужского кроя и укороченные бомберы.