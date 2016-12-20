Компания Mattel - создатели розового мира Barbie, о котором грезят не только маленькие девочки, но и взрослые леди, не спешащие расставаться с мечтой, - продолжили линию «звездных» кукол и выпустили новый вариант Barbie, которая повторяет образ Синди Кроуфорд.

Кукла получилась очень похожей на супермодель. У нее каштановые волосы, карие глаза, белоснежная улыбка, а над губой красуется родинка-мушка – отличительный знак и бесспорная «изюминка» американки. Одета кукла в костюм от Roberto Cavalli, а точнее, в его точную уменьшенную копию. Такой выбор дизайнера для «малышки» Синди не случаен, ведь бренд Cavalli, а, в особенности, его первая линия, является любимым у знаменитой модели. Фото «Барби имени себя» Кроуфорд разместила на своей странице в социальной сети Instagram. «Просто живу в мире Барби», - подписала она снимок.

Интересно, что 50-летняя супермодель уже во второй раз вошла в ряды звезд, которые стали прототипами для именных кукол. Впервые Mattel посвятила игрушечную красавицу Синди Кроуфорд в прошлом году. Тогда Барби вышла в розовом платье все того же Roberto Cavalli.

Напомним, что Синди Кроуфорд входит в «золотую пятерку» супермоделей 90-х, наряду с Кристи Тарлингтон, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелиста и Наоми Кэмпбелл. В течение 80-х и 90-х годов она практически не сходила с подиума. На ее счету более 600 обложек в глянцевых журналах, к тому же, Синди стала первой супермоделью, позировавшей обнаженной для Playboy.

Особую известность ей принесли видео-уроки фитнеса, которые буквально перевернули сознание женщин по всему миру. А в прошлом году Кроуфорд выпустила книгу «Становление» (Becoming), в которой рассказала, как добиться успеха в модельном бизнесе.