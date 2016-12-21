Это официально конец эпохи: американский визажист и легендарная создательница собственной косметической компании Бобби Браун покинет марку спустя 25 лет с момента ее основания.

Об ее уходе сообщили в корпорации Estée Lauder Companies Inc., владеющей брендом с 1995 года, заявив, что Бобби оставит свой пост до конца текущего года. Теперь работать над развитием Bobbi Brown Cosmetics будет президент марки Питер Лихтенталь.

59-летняя визажист сделала публичное заявление, в котором в частности сказала: «Юбилейный год компании стал решающим для меня лично – я поняла, что хочу двигаться вперед и развивать другие свои проекты. Я благодарна за необыкновенных людей, с которыми имела честь работать годами, и горжусь всеми инновационными продуктами, которые мы создали вместе». Чем именно займется Бобби, пока неизвестно. Скорее всего, мы узнаем это в начале 2017 года. По информации WWD, Браун останется в бизнесе, но с той оговоркой, что в ее контракте с Estée Lauder Companies Inc. есть пункт о неконкуренции.