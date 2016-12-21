Коллекцию весна-лето 2017 Донателла Версаче посвятила девушкам сильным во всех аспектах. Дизайнер провела один из самых впечатляющих показов Недели моды в Милане, который помимо гиперзвездного состава моделей запомнился невероятно красивыми и стильными вещами. Они удивительным образом сочетали в себе спортивные ноты с сексуальностью и эксцентричными цветами, которые принято считать классикой Versace.

Именно спортивная часть коллекции стала точкой, от которой Донателла отталкивалась в работе над рекламной кампанией нового сезона. Автором снимков стал легендарный Брюс Вебер. «Коллекция весна-лето 2017 – о динамичном моменте в истории Versace. Она передает дух свободы, и я не знаю никого, кто мог бы запечатлеть эту идею так мастерски, как способен Брюс», - прокомментировала свой выбор дизайнер.

Съемки прошли в сельской местности в штате Кентукки: по мнению команды бренда, именно такой антураж стал самым подходящим для выражения свободы, активности, динамики и настроения лета.

Главными героинями женской кампании стали Эди Кэмпбелл и Анна Эверс. В мужской кампании приняли участие Филип Гривнак, Вадим Иванов, Джейк Лерман, Уилльям Лос-Джерон МакКинли, Саймон Нессман и Митчелл Слэгер. Модели позировали в окружении диких лошадей. Один из знаковых кадров - тот, в котором Эди Кэмпбелл балансирует на спине лошади в развивающейся легкой парке из летней коллекции.

Брюс Вебер рассказал, нсколкьо было захватывающе работать с Донателлой и ее новой коллекцией, полной свободы: «Свобода выбора, свобода выражения и свобода слова. Я думаю, всегда интересно, что мода может передавать смыслы тонким образом и заставлять людей думать о своей жизни и том, как они могут сделать ее лучше».