Без сомнений, 2016 год в модельном бизнесе прошел под звездой Беллы Хадид. За последние 12 месяцев девушка достигла немалых вершин: несколько обложек Vogue по всему миру, десятки показов на Неделях моды, дебют на шоу Victoria's Secret, контракт с Dior Beauty и Nike. Закрепив за собой статус одной из самых востребованных моделей современности, Белла последовала примеру старшей сестры Джиджи, успевшей создать совместные коллекции со Stuart Weitzman и Tommy Hilfiger.

20-летняя американка объявила о своей первой коллаборации с калифорнийским брендом Chrome Hearts. «Это так волнительно! Вы даже не представляете, какой крутой будет коллекция, разработанная мной для Chrome Hearts и снятая моей подругой Лори Линн Старк. Не могу дождаться, чтобы вы скорее ее увидели! Подписывайтесь на аккаунт @chromeheartsxbella, чтобы узнать больше», – поделилась в Instagram Белла. А заодно и выложила фото с первым своим творением - футболкой с логотипом бренда и инициалами. Модель стала не только дизайнером, но и лицом капсулы. Когда коллекция поступит в продажу, какие вещи в нее войдут и какой будет ценовая политика бренда, пока не известно.

Chrome Hearts был создан в 1988 году фанатом мотоциклов Ричардом Старком и изначально специализировался на пошиве кожаной одежды и изготовлении ювелирных изделий. Теперь ассортимент расширился, и марка выпускает худи, в которых Рианна выступает на концертах, а The Weeknd частенько снимается для обложек журналов.

К слову, сотрудничество с Беллой вполне оправдано, если копнуть глубже – младшая Хадид уже давно дружит с дочерью основателя марки Chrome Hearts Джесси Джо Старк. Кроме того, модель часто можно было видеть в аксессуарах от калифорнийского бренда.