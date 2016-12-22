Dior продолжает расширять модные горизонты. После Токио, где Раф Симонс представил межсезонную коллекцию 2015 года, на карте знаменитого французского Дома появился следующий пункт назначения - Лос-Анджелес.

11 мая в Городе ангелов состоится первое выездное шоу для нового креативного директора бренда Марии-Грации Кьюри. Именно там итальянка-триумфатор уходящего года дебютирует с круизной коллекцией. Где именно пройдет показ, пока неизвестно.

Выбор Лос-Анджелеса в качестве локации для Dior неудивителен: история бренда неразрывно связана с Голливудом. Кристиан Диор создавал блистательные образы для Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Грейс Келли. Наряды французского бренда можно увидеть в таких культовых фильмах, как «Молчание - золото», «Любовные письма». Сегодня современный образ леди Dior воплощают актрисы Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс и Марион Котийяр. Напомним, что за последние несколько сезонов свои коллекции в солнечной Калифорнии уже успели показать Том Форд, Эди Слиман для Saint Laurent и Николя Жескьер для Louis Vuitton.

Пока же поклонники Dior с нетерпением ожидают Неделю высокой моды в Париже, чтобы увидеть первую кутюрную коллекцию Марии-Грации Кьюри во главе французского Дома.