Дебаты по поводу новой концепции шопинга «see now - buy bow» (увидел - купил) продолжаются до сих пор. Мнения, как известно, разделились. Многие бренды, такие как Burberry, Vetements, Tom Ford и Tommy Hilfiger, хотят продавать коллекции сразу после показов на Неделях моды и изменить традиционный календарь дефиле. А холдинг Kering и Французская федерация высокой моды и прет-а-порте, которая представляет такие Дома, как Chanel, Hermes и Saint Laurent, против данного нововведения. С такой же позиции выступают и итальянцы.

Присоединиться к сторонникам реформирования системы показов решил Маноло Бланик. Но испанский дизайнер пошел дальше и придумал собственную концепцию: теперь он будет представлять свою обувь лишь раз в году - все коллекции: зима, весна, лето, осень - будут показаны в январе 2017 года.

Таким образом, у Manolo Blahnik больше не будет привычного деления по сезонам: «spring / summer», «autumn / winter» и «pre-collections», но в магазины обувь поступит в привычном порядке. Например, шлепки и босоножки появятся в бутиках уже весной, а теплая обувь только будущей осенью.