32-летний дизайнер из Сан-Франциско Александр Вэнг всегда отличался талантом собирать вокруг себя людей неробкого десятка, склонных к экспериментам и не боящихся «подмочить» репутацию. Так называемый Wang Squad (Отряд Вэнга) нередко радует поклонников провокационными кампейнами: то в кадре позирует полуобнаженная Анна Иверс, то сразу несколько моделей устраивают оргии в общественных уборных.

По случаю очередной коллаборации с компанией Beats by Dr. Dre дизайнер устроил вечеринку в Нью-Йорке, пригласив топ-моделей и музыкантов отпраздновать в компании очень плохого Санты релиз новой коллекции беспроводных наушников. Бывший креативный директор Balenciaga не упустил возможности привлечь присутствующих к атмосферной фотосессии на новогоднюю тематику.

Санта по версии Вэнга - тучный мужчина в трениках Adidas и черной шубе, с сигаретой в зубах и бокалом спиртного в руках, который танцует с девушками, обнимает их и никак не ассоциируется с милым Санта Клаусом из детских сказок. Зато взрослые подруги дизайнера с радостью позируют у него на коленях. Среди них модели Анна Иверс, Аня Рубик и Констанс Яблонски, звезда клипа Канье Уэста «Fade» Тейана Тейлор, актриса Зои Кравиц и участник дерзкого кейптаунского электронного дуэта Die Antwoord Тюдор Джонс.