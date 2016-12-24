Модные Дома продолжают раскрывать детали своих показов в 2017 году.

Так, в следующем межсезонье Chanel останется дома и представит круизную коллекцию в Париже. Также утверждена дата дефиле – 3 мая, хотя официального заявления сделано не было. Место и другие подробности пока не разглашаются.

Напомним, что в последнее время Карл Лагерфельд предпочитал менять локации круизных показов и выезжать за пределы родной для Дома Франции. Так, шоу проходили в Сеуле, Сингапуре, Дубае, Сен-Тропе и, даже в Гаване (кстати, первое модное событие в истории Острова Свободы). Однако свою последнюю Pre-Fall коллекцию дизайнер решил представить в Париже, в любимом отеле Коко Шанель – Ritz Paris.

Другие европейские Дома также с удовольствием путешествуют по миру, как в случае Max Mara, показавшего осеннюю межсезонную коллекцию в Шанхае, и Dior, сообщившего о дефиле в Лос-Анджелесе 11 мая.