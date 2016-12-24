21-летняя модель Джиджи Хадид, кажется, несколько сдает позиции своей младшей сестре Белле, которая в одночасье стала любимицей поголовно всех дизайнеров и редакторов. Впрочем, уступать свое место на модном пьедестале девушка явно не намерена. Рекламные кампании с участием модели появляются регулярно, одной их них стала съемка для Max Mara.

Джиджи стала лицом итальянского бренда в 2015 году и уже на протяжении нескольких сезонов не только регулярно принимает участие в показах марки, но и охотно снимается для ее кампаний. На этот раз девушка представила аксессуарную коллекцию Max Mara весна-лето 2017.

Перед объективом Стивена Мейзела модель примерила монохромные образы и прическу в стиле 1980-х. Судя по всему, в следующем сезоне у итальянского Дома появится еще один бестселлер - вместительная сумка BoBag, с которой Хадид прекрасно подружилась. Также на фото девушка показала солнцезащитные очки Lina II, футуристический дизайн которых явно намекает: у этого аксессуара большое будущее.