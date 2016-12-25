В июле этого года Питер Коппинг ушел из Oscar de la Renta, объясняя это тем, что по личным причинам должен вернуться в Европу. Модный Дом искал нового креативного директора (а точнее - двух) недолго: в начале сентября ими были объявлены Лаура Ким и Фернандо Гарсия. Интересно, что именно в OSDR дизайнеры когда-то начинали свою карьеру - Ким сотрудничала с маркой 12 лет, а Гарсия - 6. Последний же год они активно развивали собственный бренд Monse.

Как оказалось, дуэт успевал параллельно работать и в других компаниях - Ким, например, к моменту оглашения новой должности занимала пост вице-президента Carolina Herrera, хотя в ее контракте был пункт о неконкуренции в течение полугода.

Сначала руководство CH не обратило на это внимание, но после того, как круизная коллекция, в создании которой участвовала Лаура, стала самой продаваемой за 35 лет, решило подать в суд с требованием отстранить дизайнера от работы до апреля 2017 года. А ведь не за горами новая Неделя моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2017, где должен состояться полноценный дебют дуэта во главе Дома.

Иск подан в Верховный суд Нью-Йорка. В Carolina Herrera довольны, что суд одобрил приказ о временном запрещении в поддержку соглашения об отказе от конкуренции, который компания заключила со своим бывшим дизайнером.

Адвокаты Oscar de la Renta отмечают, что поправка о неконкуренции в контракте Ким нелегитимна. Тем не менее этот скандал может иметь серьезные последствия на ее судьбе. Судебные разбирательства только начинаются, а каков будет их итог - пока никому неизвестно.