Какими бы ни были тренды сезона, на чем бы ни настаивали все остальные дизайнеры, Питер Дундас всегда говорит о 1970-х. И хотя совсем недавно норвежец покинул Roberto Cavalli, его последняя коллекция весна-лето 2017 исключением из этого правила не стала. Пэтчворк, рубахи-бохо, бахрома, свободные платья, платформы, расклешенные брюки - пожалуй, ни у кого 70-е не получаются такими сексуальными, как у Дундаса.

Новая рекламная кампания бренда также вдохновлена бохо-шиком. Ее главными героями стала 26-летняя модель Стелла Максвелл, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, и 20-летний манекенщик Джордан Барретт, позировавшие итальянскому дуэту фотографов Люки и Алессандро Морелли. Съемки прошли в далеко не самом стандартном антураже, а именно - на фоне песчаных дюн.

Особенно эффектно посреди пустыни смотрелось летящее платье с большим количеством оборок насыщенного оттенка фуксии, в котором новозеландская модель напоминала мираж. Также стилист Марина Галло выбрала несколько брючных костюмов в лучших традициях моды 70-х: с яркой вышивкой и «узким» силуэтом, - легкое платье в горох, джинсовый костюм и пару сарафанов в деревенском стиле. Вечерний гардероб в съемке представило черное полупрозрачное платье с элементами макраме.

Есть на снимках и несколько эффектных аксессуаров из новой коллекции Roberto Cavalli. Так, объемные очки, по мнению команды бренда, имеют все шансы стать хитом следующего сезона.