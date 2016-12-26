Итальянский бренд Aquazzura, чьи туфли на завязках давно стали притчей во языцех, запускает линию обуви для детей. Новая коллекция называется Aquazzura Mini - тем самым основатель бренда подчеркивает, что в нее войдут уменьшенные, местами немного модифицированные копии самых популярных моделей из основной, «взрослой» линейки. Среди них: замшевые босоножки с бахромой (без каблука, разумеется), золотистые эспадрильи с фигурной колодкой, сандалии с помпонами и балетки на шнуровке. Обувь для мальчиков в линейке представлена не будет.

Креативный директор Aquazzura Эдгардо Озорио доволен результатом и считает такое радикальное омоложение бренда важным этапом его эволюции: «Растет новое поколение поклонниц Aquаzzura, и мы не можем этого игнорировать. Многие из моих постоянных клиенток - матери, поэтому им важно, чтобы их ребенок имел доступ к качественной обуви».

Линия Aquazzura Mini пока не поступила в магазины. Но предзаказ можно оформить уже сейчас, правда только в магазине Bergdorf Goodman. Цены варьируются от $240 до $550.