Новая коллекция Jil Sander получила название «Вack to Вusiness» - при ее создании Родольфо Пальялунга вдохновлялся женскими деловыми костюмами 80-х. Отсюда широкие плечи, монохром и прямой крой.

Не обошлось и без футуристических вечерних платьев традиционных для марки пастельных оттенков: небесно-голубого, бледно-розового, песочного и желтого. Чистые линии и изящные объемные силуэты идеально вписались в концепцию расслабленного шика, а тонкая плиссировка создала приятный контраст с полосатыми костюмами в стиле неаполитанских мафиози 70-х годов.

Дизайнер, изучив архивы Жиль Зандер, показал и ноу-хау - игру с пропорциями в виде широких длинных рукавов, скомбинированных с узкими талиями. Все это вполне соответствует идее основательницы Jil Sander: «Чистый, минималистский дизайн всегда будет в моде. С ним отпадает необходимость в приукрашивании».

Лицом весенне-летней кампании бренда стала рыжеволосая американская модель Натали Вестлинг. Фотограф Вилли Вандерперре создал небольшую серию черно-белых снимков, на которых девушка демонстрирует пальто, платье и сумку новой коллекции Jil Sander.