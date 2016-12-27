Энергии Хлое Севиньи можно только позавидовать - актриса, певица и модель активно снимается, выпускает фильмы и позирует в коллекциях известных дизайнеров чуть ли не каждый месяц. Совсем недавно девушка представила свой режиссерский дебют - картину под названием «Китти», основанную на одноименной новелле Пола Боулза, а теперь стала первой знаменитостью на посту лица J.W. Anderson.

Удивительно, но Джонатан Андерсон, который, в виду железных принципов (или бюджетов), доселе не приглашал на съемки никого известного, в августе 2016 года решился на Беллу Хадид, а в этом сезоне замахнулся на любимицу всех дизайнеров и звезду «Американской истории ужасов». Для первого совместного кампейна Хлою Севиньи снимал бессменный фотограф бренда - Джейми Хоуксворт.

Актриса представила новую весенне-летнюю коллекцию, показанную на Неделе моды в Лондоне в сентябре. По словам Андерсона, при ее создании он черпал вдохновение из двух абсолютно разных источников: эпохи Генриха VIII и вечеринок у костра на Ибице.

Как и следовало ожидать, из внезапного порыва дизайнера получилась прекрасная история, в центре которой Хлое, белое миниплатье в силуэте, похожем на оригами, черное максиплатье более рокового типа, объёмные сумки и голые лодыжки.

Монохромные фотографии актрисы чередуются с изображениями висящих на ветках деревьев разноцветных свитеров из мужской весенне-летней коллекции - за эту часть кампании отвечал парижский дуэт графических дизайнеров M/M.