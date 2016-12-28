В июле Мария Грация Кьюри, которая с 2007 года творила в тандеме с Пьерпаоло Пиччоли для Valentino, была назначена креативным директором модного Дома Dior. Интересно, что итальянка стала первой женщиной у руля легендарного бренда.

Осенью в рамках Недели моды в Париже Кьюри дебютировала на новом посту. Ее весенне-летняя коллекция для Dior стала феминистическим манифестом дизайнера. В знак женской солидарности для своей первой рекламной кампании итальянка пригласила женщину-фотографа - Бриджитт Лакомб. В ее объективе снялись близняшки-модели Рут и Мэй Белл, давно покорившие мировые подиумы.

«Для меня было важно, чтобы фотографом была именно девушка. Мне интересны различные интерпретации женственности, а Лакомб - одна из тех, кто умеет чётко фиксировать выражение различных взглядов. У нас получилось описать новое, современное отношение к женственности и тому, что под этим словом подразумеваю. Я хочу вступить диалог с новым поколением женщин. Сестры Белл - представители этого поколения», - прокомментировала Мария Грация Кьюри.