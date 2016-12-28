Вокалистка легендарной американской new-wave-группы «Blondie» Дебби Харри разработает коллекцию одежды для популярного бренда Obey.

Помогать певице будет художник и дизайнер Шепард Фейри, который приобрел популярность благодаря своим злободневным плакатам в стиле поп-арт, а также использованию в творчестве слова «OBEY» (Повинуйся), в результате ставшего его псевдонимом и названием собственной марки. Фейри и Харри уже сотрудничали два года назад – вместе они создали принт с портретом артистки для свитшота Obey, который был распродан практически моментально.

Спустя пару лет друзья решили повторить успех – новая коллаборация запланирована на осень 2017 года. На этот раз дело не обойдется лишь одной вещью – Дебби Харри планирует создать полноценную коллекцию для бренда, вдохновленную стилем Blondie.

Шепарду, по его собственным словам, в Дебби больше всего нравится многогранность, способность сочетать разные стили, жанры и образы - выступать в стиле рок, диско и регги, петь заводные песни и меланхоличные баллады, быть панк-дивой и наивной девочкой из герлс-бэнда. «Я был фанатом Blondie на протяжении многих лет, и для меня огромная честь поработать с Дебби еще раз. У нее есть свой уникальный рок-н-ролльный стиль и она ничуть не растеряла задор, - рассказал дизайнер.