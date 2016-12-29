В бутике Versace в Сан-Франциско процветает расовая дискриминация. Так утверждает экс-сотрудник компании 23-летний Крис Сампино, который подал на нее в суд.

Только устроившись в магазин на должность помощника продавца, Крис был ошарашен, когда во время инструктажа менеджеры потребовали сообщать им о приходе каждого темнокожего клиента. По словам молодого человека, у персонала есть особый знак, который подается, когда в магазин заходит афроамериканец. Сообщение D410 - это код-предупреждение, которым обменивался персонал при виде подобного клиента.

Интересно, что таким индексом в бутиках Versace маркируют одежду черного цвета. Например, для более быстрой коммуникации продавцы могли «мигать» друг другу черными футболками.

Когда Сампино попросили делать то же самое, он возмущенно заявил, что сам на четверть афроамериканец. Такой ответ, по предположениям молодого человека, стал началом его собственного конца и настоящей причиной его мгновенного увольнения, причем без предоставления компенсации. Самому же Крису отставку объяснили тем, что он не понимает, как устроена «роскошная жизнь».

Кристофер подал в суд на бывшего работодателя с целью добиться компенсационных выплат. Правозащитники, возмущенные этим делом, также обратились в суд, обвиняя марку Versace в расизме и расовой дискриминации. Представители компании отрицают свою причастность к инциденту и утверждают, что это личная инициатива сотрудников магазина, которую они осуждают.