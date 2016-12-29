Американская марка Alexander Wang опубликовала рекламную кампанию, посвященную выходу коллекции одежды весна-лето 2017. Съемки проходили в любимом городе дизайнера - Нью-Йорке.

Тема вечеринок из осенне-зимнего сезона бренда благополучно перекочевала в новый. Fashion-индустрия устала от хитросочиненных street-style образов, и Александр Вэнг решил показать в своей съемке их противоположность - обычных девушек на улицах Нью-Йорка, которые носят худи с шортами и сандалиями.

Кампания под названием «Утро после...» - это небольшой иллюстрированный рассказ о том, как проходит веселые выходные молодых жительниц города Большого яблока. В роли главных героинь снялись три главные музы дизайнера и постоянные участницы его #WangSquad: Лекси Болинг, Анна Эверс и Бинкс Уолтон, - рэпер R. Kelly и другие.

Сначала ребята отрываются на домашней вечеринке, а затем под утро возвращаются восвояси по пустынным улицам. Все одеты в кроп-худи, шорты, шубы и сандалии из весенней коллекции Alexander Wang. Таймлайн прописан в левом нижнем углу кадров. Авторы съемки - фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин (Inez & Vinoodh).

Нью-Йорк, вечеринки и street-wear – идеальная формула Александр Вэнга в действии.