Британский дизайнер Вивьен Вествуд и ее муж и творческий партнер Андреас Кронталер сшили костюмы для артистов Венского филармонического оркестра. Инициатива приурочена к 175-летию со дня создания музыкального коллектива, которое будет отмечаться в следующем году. Впервые члены труппы предстанут в новых образах 1 января 2017 года на новогоднем концерте в Вене при участии 35-летнего венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля.

Творческий тандем дизайнеров создал костюмы как для дневных, так и вечерних спектаклей. Все женщины и мужчины будут иметь свой комплект, сшитый по индивидуальному заказу, каждый из которых соответствует функциональным требованиям отдельного музыканта и не сковывает его движений. На костюме будут вышиты инициалы его владельца.

Во время дневных концертов, мужчины будут носить классические двубортные костюмы из шерсти с галстуком и логотипом Венской филармонии в цвете шампанского. Для вечерних выступлений Вествуд разработала костюмы с белоснежными двубортными жилетками и белыми бабочками.

Женский наряд был вдохновлен жакетом «Dangerous Liaison», который впервые появился в коллекции Vivienne Westwood осенью 1993 года. В паре к нему идут строгие классические брюки. Для вечерних концертов, женщинам предложили носить наряды из черного шелка.

Созданная для оркестра мини-коллекция, определенно, отвечает фирменной эстетике Вествуд: в ней чувствуются отголоски исторического костюма XIX века, характерные для раннего творчества дизайнера в 1980-е, когда британка ворвалась в мир большой моды.

«В эпоху интернета и HD вещания, визуальный аспект имеет особое значение. В Вивьен Вествуд и Андреасе Кронталере, мы обнаружили дизайнерский дуэт, который соответствует высоким стандартам бренда «Vienna Philharmonic»», - рассказал Андреас Гроссбауэр, председатель Венской филармонии, а также первый скрипач Венского филармонического оркестра.