Голливудские звезды часто пробуют свои силы в дизайне и создании собственных коллекций. Не стала отставать от коллег по «цеху» и Джессика Альба. 35-летняя актриса и бизнесвумен, которая неоднократно признавалась одной из самых стильных знаменитостей, решила заняться любимым денимом денима.

Альба объединилась с одним из самых актуальных джинсовых брендов США - лос-анджелесским DL1961. Актриса разработала для марки капсульную коллекцию, в которую вошли 7 моделей джинсов: скинни, свободные скинни, клеш «а-ля 70-е», комбинезон, кожаные легинсы. традиционные классические и другие.

Разумеется, что лицом капсулы Jessica Alba x DL1961 Denimс тала сама Джессика. Фотограф Макс Вадукул создал серию черно-белых снимков, на которых Альба она позирует в расслабленных повседневных образах, демонстрируя свою стройную фигуру и созданные ею вещи во всех деталях. Новые кадры с ослепительной Альбой в очередной раз доказали ее статус признанного секс-символа Голливуда, а также звание одной из самых красивых женщин планеты!