В этом году на The Fashion Awards Симон Роша забрала награду в категории «Лучший дизайнер Великобритании. Женская одежда». Победу ей принесла коллекция весна-лето 2017, показанная в Лондоне в сентябре.

Сейчас ирландка решила присоединиться к проекту британского фотографа и документалиста Ника Найта Design Download, представленному на его сайте о моде Show Studio. Его основная цель - распространение лекал культовых вещей из коллекций всемирно известных дизайнеров.

Раз в год именитый кутюрье выкладывает на сайте лекала какой-нибудь своей знаменитой вещи. В проекте уже участвовали Александр МакКуин, который рассказал, как пошить кимоно из коллекции осень-зима 2003, Джон Гальяно с его пиратским жакетом из коллекции осень-зима 2001, Джонатан Андерсон, который показал конструкцию сразу двух вещей - кожаного топа и юбки из осенне-зимней коллекции 2013 года. Также в проекте участвовали Yohji Yamamoto, Junya Watanabe, Maison Margiela и другие.

Одиннадцатым по счету дизайнером Design Download стала Симон Роша. Лучший дизайнер женской одежды в Великобритании выложила в интернет лекала звездной юбки-баллона с разрезами и отделкой жемчугом из сезона весна-лето 2014. На сайте Show Studio можно найти также эскизы, фотографии и даже 3D-изображение вещи.