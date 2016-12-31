Наследие лихих 90-х пришлось по вкусу fashion-индустрии. Следом за трениками и фанатскими шарфами на пьедестал почета вознеслись толстовки и футболки с символикой любимых рок-групп. Малосимпатичные майки, имевшиеся когда-то в гардеробе каждого студента, вдруг стали важным трендом сезона.

Прямым доказательством этого стала новая коллекция футболок, созданных французским модным универмагом Сolette совместно с брендом Modern Man. На майках в фанатской эстетике изображены самые известные дизайнеры современности: Рей Кавакубо, Раф Симонс, Рик Оуэнс, Рикардо Тиши, Демна Гвасалия, Александр Вэнг, Карл Лагерфельд и Николя Жескьер. Стоимость такого мерча – 145 евро. Купить можно на сайте Colette.

Интересно, что в августе этого года Modern Man уже выпускала нечто похожее, но самостоятельно. Тогда собственными фанатскими атрибутами обзавелись главные апологеты «гоп-стоп»-эстетики в мировой моде. Двусторонние футболки с портретами Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии (а еще Рика Оуэнса и Фиби Файло) можно было приобрести за $90 на сайте бренда.