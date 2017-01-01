Издание The Telegraph перечислило популярные британские бренды, которые в своих магазинах следят за покупателями, используя их смартфоны. К таким маркам относятся, в частности, Marks & Spencer, Dune, Morrisons и Topshop.

Принцип технологии заключается в том, что клиенты, заходя в магазин, подключаются к местному Wi-Fi и вводят для этого личные данные. После чего специальное устройство, размещенное в торговом зале, отслеживает пинги (сигналы) от телефонов посетителей. Эта информация включает в себя данные о передвижении и местонахождении покупателя, а также их актуальное количество. Впоследствии она помогает мониторить историю поиска, понимать интересы клиентов и использовать полученные сведения для выбора оптимального расположения отделов и полок с товаром.

Издание отмечает, что специальными отслеживающими устройствами оборудуют свои магазины не только отдельные бренды, но и некоторые лондонские торговые центры. Они отправляют на смартфоны своих потенциальных клиентов sms-сообщения, когда люди находятся недалеко от торгового центра. А также оповещают о скидках, как только получают информацию, что клиент зашел к конкурентам. Известно, что в ближайшее время такие технологии начнут использовать Apple и Google.

Некоторые аналитики отмечают, что подобные технологии являются вторжением в личную жизнь и многие клиенты даже не подозревают о том, что за ними ведется наблюдение. «Это огромная проблема, и большинство людей даже не знают, что их собственный телефон используется для наблюдения за ними», - сказала Рената Самсон, исполнительный директор организации по борьбе за конфиденциальность Big Brother Watch.

Участники кампании будут инициировать обязательное оповещение клиентов о том, что они находятся под наблюдением.